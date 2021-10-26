Садальский о запрете на работу ресторанов ночью: "Вирус просыпается"

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Стас Садальский прокомментировал новость о запрете ресторанам работать ночью.

Садальский иронично высказался по поводу данных ограничительных мер.

"Днём Вирус спит — ночью просыпается бухает и кааааак набрасывается!" — пишет актёр в своём Instagram-аккаунте.

Садальский обращает внимание на явное противоречие.

"Ездить на работу в автобусах, электричках, метро — можно. Отдыхать и веселится нельзя — вы можете заболеть", — пишет звезда театра и кино.

Артист, работа которого в театре вынужденно прерывается, поднимает давнюю тему.

"Бессмысленно закрывать театры, пока работает общественный транспорт. Не ищите логику в действиях наших властей, зачем закрывать свои российские рестораны в ночное время когда мало посетителей и есть возможность рассадить их далеко друг от друга, но в то же время открывать границы и с пеной у рта требовать от консульства США быстрей выдавать визы", — негодует Садальский.

Подписчики поддержали слова артиста.

"Это вы ещё в нашем ПАЗике утром на работу не ездили, туда даже вирус не заходит, там места нет", — пишут фолловеры.

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