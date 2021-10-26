Премьера фильма с Алеком Болдуином не состоится вовремя

Премьеру фильма об экологических проблемах города Флинт с Алеком Болдуином отложили. Это связано с инцидентом, который произошёл на съёмках ленты "Ржавчина".

Именитый актёр, не зная, что в пистолете настоящие патроны, случайно выстрелил. Он попал в кинооператора Галину Хатчинс и режиссёра Джоэла Соузу. Женщина скончалась, мужчина был госпитализирован.

Известно, что оружие актёру вручил помощник режиссёра. К нему и раньше были претензии из-за неаккуратной подготовки оружия для съёмок.

Премьера фильма "Флинт: Кому ты можешь верить?" была назначена на 29 октября. По словам постановщика Энтони Бакстера, картина обязательно выйдет в прокат, но чуть позже.