Премьеру фильма об экологических проблемах города Флинт с Алеком Болдуином отложили. Это связано с инцидентом, который произошёл на съёмках ленты "Ржавчина".
Именитый актёр, не зная, что в пистолете настоящие патроны, случайно выстрелил. Он попал в кинооператора Галину Хатчинс и режиссёра Джоэла Соузу. Женщина скончалась, мужчина был госпитализирован.
Известно, что оружие актёру вручил помощник режиссёра. К нему и раньше были претензии из-за неаккуратной подготовки оружия для съёмок.
Премьера фильма "Флинт: Кому ты можешь верить?" была назначена на 29 октября. По словам постановщика Энтони Бакстера, картина обязательно выйдет в прокат, но чуть позже.
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