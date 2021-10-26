Друг Светличной назвал пропажу актрисы провокацией

Исчезнувшую несколько дней назад назад звезду "Бриллиантовой руки" Светлану Светличную нашли живой и здоровой на киностудии им. Горького. Родные знаменитости искали её в больницах и моргах, а она в это время снималась в ток-шоу.

Когда к поискам Светличной подключились полиция, Следственный комитет и волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт", выяснилось, что звезда советского кино просто решила "поиграть в прятки".

В прессе строились невероятные версии пропажи заслуженной артистки РСФСР. В пропажу советской кинодивы не верил только её друг, молодой актёр Иван Николаев. Менеджер актрисы тоже высказывал скептическое отношение к новости о пропаже Светличной.

Есть вероятность, что актриса не посчитала нужным сказать родственникам о своём местонахождении, так как у неё непросто складывались отношения с родными.

Актёр Иван Николаев высказался обо всей этой истории.

"Я без понятия, что это было! Провокация какая-то канала "Россия"! Где Светличная пряталась на киностудии им. Горького в течение трёх суток? Честно говоря, мне надоела эта история… Некрасиво всё это!" — цитирует слова артиста "Комсомольская правда".

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