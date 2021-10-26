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Победившая COVID-19 Гузеева заступилась за Бабкину и Васильева

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева обрушилась с гневной речью на тех, кто заподозрил её и других звёзд в проплаченной агитации за вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Победившая COVID-19 Гузеева заступилась за Бабкину и Васильева

Звёздам, которые выжили после коронавирусной инфекции, не могут простить то, что они выжили. Благополучный исход в борьбе со смертельно опасным вирусом хейтеры воспринимают как мистификацию с целью агитации за вакцинирование от COVID-19.

Лариса Гузеева переполнена гневом. Она приняла близко к сердцу предсказуемые нападки тех, кто считает, что звёзды вступают в тайные сговоры и притворяются тяжело больными, чтобы заставить народ прививаться.

"Столько злобы и ненависти к переболевшим и выжившим я не встречала, и нормальный человек это понять не может. Особая ненависть и злоба к людям публичным, в частности, к моим коллегам Наде Бабкиной, Александру Васильеву, ну и как без меня…" — пишет звезда в своём Instagram-аккаунте.

Гузеева уверила, что ни ей, ни её коллегам не платят за то, что они ложатся в больницу с "ковидом"

"Людоеды, остановитесь, мы не делаем за счёт Государства пластические операции, притворяясь больными, мы не получаем денег за то, что лежим в больнице, и я не собираюсь никого агитировать прививаться. Это не моя миссия. Очень меня человекообразные разозлили", — негодует главная телесваха страны.

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Вернувшаяся с того света Гузеева взвыла из-за лжи
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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