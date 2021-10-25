Лолита в экстремальном мини пыталась изобразить Лободу

Лолита Милявская с голыми стройными ножками хотела стать похожей на Светлану Лободу, однако ноги у неё завернулись не в ту сторону.

Заметно постройневшая Лолита сняла видео в Instagram, продемонстрировав свои длинные тонкие ноги. Платье на певице было очень коротким, поэтому сидящая на стуле артистка показала ноги во всей красе.

"Сегодня снимаем последний день "Супер стара", — сказала Лолита соблазнительным голосом с придыханием. — Сейчас буду подражать своей подруге Свете Лободе".

Милявская начала выставлять свои ноги каким-то замысловатым образом, однако затея её не увенчалась успехом.

"Ноги почему-то иксом получаются", — сказала артистка.

Исполнительница хита "Это был последний день на Титанике" объяснила, что волнуется перед съёмкой.

"Это последний съёмочный день "Суперстар! Возвращение". Будь что будет… Кто станет победителем, пока точно не известно… Переживаю за всех, но коллеги у меня супер все", — написала певица под видео.

Лолита Милявская, вероятно, позавидовала новой фотосессии Лободы, которая выставила на первый план свои длинные обнажённые ноги. Пост Лолиты появился через два часа после публикации Светланы Лободы.

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