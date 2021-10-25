Собчак обратилась к Симоньян по делу о ДТП в Сочи

Ксения Собчак и Маргарита Симоньян находятся в явной конфронтации. Недоброжелательные отношения, однако, не помешали Собчак обратиться к своему оппоненту по делу о ДТП со смертельным исходом.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян не стала злорадствовать, когда Ксения Собчак попала в ДТП с человеческими жертвами.

"Я ничего не писала об истории с ДТП Собчак — намеренно. По единственной причине — моя религия не позволяет мне сводить счеты", — объяснила Маргарита в своём Telegram-канале.

Симоньян молчала до тех пор, пока Собчак сама ей не написала.

"Сегодня Ксения написала мне сама. Прислала скрин повестки и вот такое сообщение", — объяснила глава RT.

Журналистка опубликовала письмо Собчак без купюр.

"Дату допроса никто не менял ради Италии. Мы с самого начала обсуждали со следователем только 20 число. Точнее, сначала в повестке было 14 октября, но сразу после аварии мне было плохо, потом нужно было лететь на интервью с Савельевым, поэтому мы со следователем договорились на 20-е. Прям вот конкретно и спокойно по телефону обговорили дату. На 21-м никто не настаивал. А на допросе он сказал, что информация об очной ставке — бред, и никто не планировал ее проводить", — приводит текст письма Ксении одна из ведущих журналисток команды Путина.

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