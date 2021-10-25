Авраам Руссо рассказал, как его похитил и избил Тельман Исмаилов

Певец Авраам Руссо поведал, что семнадцать лет назад на него с подельниками напал известный предприниматель, бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Исполнитель хита "Раз — ты в белом платье" рассказал об угрозах со стороны бизнесмена, который славился своей "любовью" к звёздам российского шоу-бизнеса.

О непростом периоде своей жизни Авраам Руссо рассказал в эфире передачи "Новые русские сенсации" на НТВ.

По словам артиста, вскоре после концерта в "Олимпийском" отношения с влиятельным покровителем резко испортились.

Певец объяснил, что Исмаилов, который сначала окружил его заботой и вниманием, стал требовать полного подчинения. Предприниматель со своими соратниками заманил Руссо в ресторан "Прага", где звезду эстрады насильно удерживали и избивали.

"Кричал, угрожал: "Да, я порежу лицо твое, изуродую тебя. Больше не выйдешь". Он со своей "крышей" приходили вместе якобы меня пугать. Были угрозы: "Ты больше не выйдешь, я тебе перекрою кислород". Все эти слова я слышал много раз", — поделился страшными воспоминаниями артист.

Ранее в Следственном комитете рассказали об окончании расследования уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо. Дело было возбуждено по ст. 126 УК РФ ч. 2 ("Похищение человека").

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