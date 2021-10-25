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Юлия Барановская взобралась на пилон и восхитила фанатов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала в социальных сетях свой танец на пилоне. Она призналась подписчикам, что это первое занятие и она "плохо знает своё тело".

Юлия Барановская на пилоне

Мать троих детей опубликовала видео своего танца в социальных сетях. На нём телеведущая в коротких шортах и топике чувственно кружится на пилоне.

По сообщению самой Барановской, первое занятие стало для неё шоком, ведь она не думала, что способна на подобное.

"Первое занятие! Оказывается, я плохо знаю своё тело. Оно может больше, чем думает мой мозг!" — пишет Юлия в своём Instagram-аккаунте.

Также телеведущая поблагодарила тренера за первый урок:

"Митя, спасибо за восхищение в твоих глазах — это лучшая реакция!".

Подписчики звезды восхитились грацией Барановской и отметили, что в жизни бы не подумали, что Юлия не занимается профессионально танцами.

"Очень красивая фигура! Даже не верится, что это мама троих детей! Очень приятно смотреть на вас, Юлия", — написали фанаты в комментариях.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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