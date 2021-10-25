Телеведущая Юлия Барановская опубликовала в социальных сетях свой танец на пилоне. Она призналась подписчикам, что это первое занятие и она "плохо знает своё тело".
Мать троих детей опубликовала видео своего танца в социальных сетях. На нём телеведущая в коротких шортах и топике чувственно кружится на пилоне.
По сообщению самой Барановской, первое занятие стало для неё шоком, ведь она не думала, что способна на подобное.
"Первое занятие! Оказывается, я плохо знаю своё тело. Оно может больше, чем думает мой мозг!" — пишет Юлия в своём Instagram-аккаунте.
Также телеведущая поблагодарила тренера за первый урок:
"Митя, спасибо за восхищение в твоих глазах — это лучшая реакция!".
Подписчики звезды восхитились грацией Барановской и отметили, что в жизни бы не подумали, что Юлия не занимается профессионально танцами.
"Очень красивая фигура! Даже не верится, что это мама троих детей! Очень приятно смотреть на вас, Юлия", — написали фанаты в комментариях.
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