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Больного COVID-19 Гаркалина подключили к ЭКМО из-за ухудшения состояния

Шоу-бизнес

Состояние звезды кинокартины "Ширли-мырли" Валерия Гаркалина ухудшилось. У него практически полное поражение лёгких.

Больного COVID-19 Гаркалина подключили к ЭКМО из-за ухудшения состояния

На данный момент актёр находится в реанимации. Его подключили к экстракорпоральной мембранной оксигенации, аппарату для насыщения крови кислородом. Этот показатель упал на 40%. Медики сообщали, что работоспособность лёгких Гаркалина снижается.

По данным телеграм-канала Mash, у Гаркалина развивается воспаление. Как объяснили источники, у актёра может случиться тромбоз.

Ранее СМИ писали об улучшении состояния Гаркалина. Врачи вывели его из медикаментозной комы и исключили часть препаратов от COVID-19. Организм 67-летней звезды положительно реагировал на лечение. Вврачи решили, что пока есть шанс побороть инфекцию и оставить кризис позади.

Гаркалин попал в больницу в Коммунарке второго октября. Чтобы не дать актёру умереть, медики подключили его к ИВЛ, а также ввели в кому.

Создатель фильма "Ширли-мырли" Владимир Меньшов умер от коронавируса.

Советский и российский певец Александр Серов борется с инфекцией.

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«Ширли-мырли» – недооцененный шедевр про 90-е / вДудь
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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