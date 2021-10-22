Дочь Микаэлы Дроздовской рассказала о трагической гибели мамы

Дарья Дроздовская пошла по стопам своей мамы — советской актрисы Микаэлы Дроздовской. Дарья известна по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Всё ради тебя", "Голоса", "Любовь-морковь", "Последняя минута" и др.

Дроздовская рассказала о жизни своей знаменитой родительницы, которая рано умерла — в 42 года.

"Она сгорела на съёмках. В буквальном смысле. Загорелось одеяло, мама не проснулась…", — вспомнила о трагедии Дарья, которая унаследовала черты своей талантливой мамы.

Актриса уверена, что творческая судьба её мамы сложилась удачно.

"Мама снялась в таких популярных картинах, как "За витриной универмага", "Добровольцы", "Мимино". Она снималась много, но сказать, что мама полностью реализовалась, нельзя. Её внешность не очень подходила к тому времени. Она была несовременная для советского кино женщина. Предполагаю, что если бы она не погибла, она бы нашла своё кино", — отметила артистка.

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