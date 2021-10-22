Певица Alseyda объяснила, нужно ли образование музыкантам

Все помнят скандальную историю с Ларисой Долиной и блогером Валей Карнавал. Народная артистка России настаивала на том, что певцам нужно получать образование, а звезда интернета была уверена, что ей это не нужно. Певица Alseyda выразила свою точку зрения на этот счёт.

ALSEYDA — певица, музыкант, композитор и автор песен. Творчество артистки представляет собой эклектичное смешение разных музыкальных стилей, среди которых поп, рок, трип-хоп, R&B, джаз, блюз и этно.

Молодая певица объяснила, нужно ли учиться для того, чтобы заниматься музыкальным творчеством.

"Я писала музыку и песни до того, как поступила и начала учиться в Лондоне. Наверное, был талант и дар писать и это лилось из меня, это невозможно было держать в себе. Я получила вокальное музыкальное образование в Лондоне и владею музыкальным инструментом с ранних лет… Одним из моих любимых предметов был composition (song-writing — написание песен), music technology, предметы, на которых мы учились писать музыку, аранжировать", — цитирует слова исполнительницы argumenti.ru.

Певица считает, что есть люди, способные делать хорошую музыку без образования.

"Например, у Гершвина не было абсолютно никакого образования, он брал частные уроки у Рахманинова, и это не мешало ему быть гением… Поэтому все по-разному. Проведя параллель, можно сказать похожее и об Эйнштейне, который тоже себя чувствовал изгоем во всех учебных заведениях, но это не значит, что он не был гением. У каждого свой путь", — отметила Alseyda.

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