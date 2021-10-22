Садальский высказался о свадьбе экс-замминистра финансов на озере Комо

Звёзды российской эстрады в эти выходные отправятся на озеро Комо в Италию, чтобы стать гостями умопомрачительной свадьбы экс-замглавы Минфина РФ Андрея Вавилова и конкуристки Софи-Антуанетте Делуа.

Уже в ближайшие выходные намечается грандиозное торжество в Италии.

Как сообщает Пятый канал, на мероприятие уже приглашены Максим Галкин, Ксения Собчак, Любовь Успенская и другие звёзды.

"В предстоящий уикенд Вове Соловьёву лучше не приезжать на свою итальянскую виллу, на озеро Комо, там собирается шумливая и благочестивая мишпуха. Гуляет в съёмном дворце с прислугой экс-замминистра финансов Андрей Вавилов и профессиональная конкуристка Софи-Антуанетте Делуа (псевдоним)", — пишет в своём Instagram-аккаунте Станислав Садальский.

Актёр вдаётся в географические подробности райского местечка, выбранного для проведения свадьбы.

"Умопомрачительная свадьба пройдёт уже в эти выходные на третьем по величине озере Италии, одно из самых глубоких в Европе. Расположено в 40 км к северу от Милана — на электричке любопытным журналистам ехать всего час … Кто будет из драной попсы ещё обсуждается, идёт бойкая торговля, и я их понимаю, фанерщики из "Песни года" боятся продешевить", — пишет звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

Артист задаётся вопросом, за чей счёт проводится такое масштабное торжество.

"Если вы спросите, на какие деньгу гуляют наши сенаторы, депутаты, чиновники …? Я отвечу: "А Х. З.⁉️" А ваши версии?" — пишет Садальский.

Андрей Вавилов в прошлом — член комитета Совфеда по бюджету, член комиссии по информационной политике, а также замглавы министра финансов РФ. Сейчас он управляет основанной им в 2006 компанией "СуперОкс".

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