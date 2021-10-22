EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Москве после смерти мужчины от суррогатного алкоголя возбудили уголовное дело
Политолог назвал главные заявления Путина на Валдайском форуме
В Москве ураганный ветер повредил кремлёвскую стену
Песков: лучше проходить перепись в электронном формате
Елена Воробей в негодовании из-за недельного "недолокдауна"
Собянин: Москва может достичь пика заболеваемости COVID-19 к концу недели
В трёх регионах России отключили свет
Правительство РФ расширит программу льготной ипотеки на частные дома
Лавров обвинил Кулебу в передёргивании фактов по встрече "нормандской четвёрки"

Садальский высказался о свадьбе экс-замминистра финансов на озере Комо

Шоу-бизнес

Звёзды российской эстрады в эти выходные отправятся на озеро Комо в Италию, чтобы стать гостями умопомрачительной свадьбы экс-замглавы Минфина РФ Андрея Вавилова и конкуристки Софи-Антуанетте Делуа.

Садальский высказался о свадьбе экс-замминистра финансов на озере Комо

Уже в ближайшие выходные намечается грандиозное торжество в Италии.

Как сообщает Пятый канал, на мероприятие уже приглашены Максим Галкин, Ксения Собчак, Любовь Успенская и другие звёзды.

"В предстоящий уикенд Вове Соловьёву лучше не приезжать на свою итальянскую виллу, на озеро Комо, там собирается шумливая и благочестивая мишпуха. Гуляет в съёмном дворце с прислугой экс-замминистра финансов Андрей Вавилов и профессиональная конкуристка Софи-Антуанетте Делуа (псевдоним)", — пишет в своём Instagram-аккаунте Станислав Садальский.

Актёр вдаётся в географические подробности райского местечка, выбранного для проведения свадьбы.

"Умопомрачительная свадьба пройдёт уже в эти выходные на третьем по величине озере Италии, одно из самых глубоких в Европе. Расположено в 40 км к северу от Милана — на электричке любопытным журналистам ехать всего час … Кто будет из драной попсы ещё обсуждается, идёт бойкая торговля, и я их понимаю, фанерщики из "Песни года" боятся продешевить", — пишет звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

Артист задаётся вопросом, за чей счёт проводится такое масштабное торжество.

"Если вы спросите, на какие деньгу гуляют наши сенаторы, депутаты, чиновники …? Я отвечу: "А Х. З.⁉️" А ваши версии?" — пишет Садальский.

Андрей Вавилов в прошлом — член комитета Совфеда по бюджету, член комиссии по информационной политике, а также замглавы министра финансов РФ. Сейчас он управляет основанной им в 2006 компанией "СуперОкс".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ОЗЕРО КОМО. ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ИТАЛИИ!
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
В Москве ураганный ветер повредил кремлёвскую стену
Песков: лучше проходить перепись в электронном формате
Недружественный нейтралитет: позиция Турции по отношению к РФ осталась прежней
Молодое поколение выбирает вечное!
Елена Воробей в негодовании из-за недельного "недолокдауна"
Собянин: Москва может достичь пика заболеваемости COVID-19 к концу недели
В трёх регионах России отключили свет
Правительство РФ расширит программу льготной ипотеки на частные дома
Лавров обвинил Кулебу в передёргивании фактов по встрече "нормандской четвёрки"
Заслуженный врач объяснил, почему курильщики активнее распространяют COVID-19
Популярное
Российский шоу-бизнес
Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой

Раньше имя молодой жены Петросяна вызывало у Елены Степаненко резкое отторжение. Юмористка слышать ничего не хотела о Татьяне Брухуновой. Теперь же артистка нашла в себе силы и высказалась о разлучнице.

Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Российский шоу-бизнес
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Общество
Артистку, спародировавшую представителя МВД, посадили на три месяца
Политика. Новости и аналитика
Японцы призвали расстреливать боевые корабли РФ, устроив "кровавый морской путь"
Усам Оздемиров Саммит в Глазго: мы не играем в покер — вы не играйте в напёрстки Усам Оздемиров Василий Амирджанов Фрик-поединок раскрыл информационную матрицу России Василий Амирджанов Мирослава Димитрова-Козлеков Саммит ЕС: ожидаются горячие дебаты по энергетике Мирослава Димитрова-Козлеков
Здоровье
Россию ждёт локдаун за локдауном
Либералы
Жириновский спрогнозировал дату начала большой войны
На Украине оправдали низкое качество местного газа: "подмешивают российский"
Политика. Новости и аналитика
На Украине оправдали низкое качество местного газа: "подмешивают российский"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников