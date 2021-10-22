EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Собянин: Москва может достичь пика заболеваемости COVID-19 к концу недели
В трёх регионах России отключили свет
Правительство РФ расширит программу льготной ипотеки на частные дома
Лавров обвинил Кулебу в передёргивании фактов по встрече "нормандской четвёрки"
Заслуженный врач объяснил, почему курильщики активнее распространяют COVID-19
Космонавт дал прогноз по развитию космического туризма
Генсек НАТО: Россия не помешает вступлению Украины в альянс
Болдуина ждёт суровое наказание после убийства на съёмках фильма, заявил юрист
Российским вузам разрешили переносить каникулы на нерабочие дни

Елена Воробей в негодовании из-за недельного "недолокдауна"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юмористка Елена Воробей перечислила то, что её возмущает в России в период пандемии коронавируса. Артистка обращает внимание на несправедливость, вызванную, по её мнению, политическими амбициями.

Елена Воробей в негодовании из-за недельного "недолокдауна"

Елена Воробей не отрицает, что в стране наблюдается очень опасная эпидемиологическая ситуация.

"Каждый человек должен сам решить, что ему делать в период такой опасности. Среди артистов нет единого мнения, ставить прививку или нет, все уже давно на нервах, многие уже кого-то потеряли из своих друзей, близких или просто знакомых. Но я не могу не замечать очевидные вещи", — пишет звезда "Аншлага".

Артистка перечисляет те моменты, которые ей кажутся нелогичными и несправедливыми в непростой ситуации. Она сочувствует гражданам, на плечи которых легли тяготы вынужденного отпуска. Особенно возмущает артистку то, что иностранные вакцины в России не достать.

"Вакцину от других производителей так и не пускают, а значит лишают часть населения свободы выбора! Метро продолжит работу. Поэтому я назвала эти меры "недоЛОКДАУН" и по-моему, когда хотят спасти любой ценой, политические амбиции уходят на второй план! Люди готовы платить деньги за эти импортные вакцины, так дайте им такую возможность, а деньги эти пустите на постройку новых корпусов больниц или на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями!" — выражает своё мнение юмористка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Московские власти объявили о введении нового локдауна
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
В Москве ураганный ветер повредил кремлёвскую стену
Песков: лучше проходить перепись в электронном формате
Недружественный нейтралитет: позиция Турции по отношению к РФ осталась прежней
Молодое поколение выбирает вечное!
Елена Воробей в негодовании из-за недельного "недолокдауна"
Собянин: Москва может достичь пика заболеваемости COVID-19 к концу недели
В трёх регионах России отключили свет
Правительство РФ расширит программу льготной ипотеки на частные дома
Лавров обвинил Кулебу в передёргивании фактов по встрече "нормандской четвёрки"
Заслуженный врач объяснил, почему курильщики активнее распространяют COVID-19
Популярное
Российский шоу-бизнес
Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой

Раньше имя молодой жены Петросяна вызывало у Елены Степаненко резкое отторжение. Юмористка слышать ничего не хотела о Татьяне Брухуновой. Теперь же артистка нашла в себе силы и высказалась о разлучнице.

Степаненко высказалась о разлучнице Брухуновой
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Российский шоу-бизнес
Симоньян обрушилась с обвинениями на Шукшину-орденоносца
Общество
Артистку, спародировавшую представителя МВД, посадили на три месяца
Политика. Новости и аналитика
Японцы призвали расстреливать боевые корабли РФ, устроив "кровавый морской путь"
Усам Оздемиров Мы пойдём Севморпутём, пока Запад кричит "Караул!" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Фрик-поединок раскрыл информационную матрицу России Василий Амирджанов Мирослава Димитрова-Козлеков Саммит ЕС: ожидаются горячие дебаты по энергетике Мирослава Димитрова-Козлеков
Здоровье
Россию ждёт локдаун за локдауном
Либералы
Жириновский спрогнозировал дату начала большой войны
На Украине оправдали низкое качество местного газа: "подмешивают российский"
Политика. Новости и аналитика
На Украине оправдали низкое качество местного газа: "подмешивают российский"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников