Елена Воробей в негодовании из-за недельного "недолокдауна"

Юмористка Елена Воробей перечислила то, что её возмущает в России в период пандемии коронавируса. Артистка обращает внимание на несправедливость, вызванную, по её мнению, политическими амбициями.

Елена Воробей не отрицает, что в стране наблюдается очень опасная эпидемиологическая ситуация.

"Каждый человек должен сам решить, что ему делать в период такой опасности. Среди артистов нет единого мнения, ставить прививку или нет, все уже давно на нервах, многие уже кого-то потеряли из своих друзей, близких или просто знакомых. Но я не могу не замечать очевидные вещи", — пишет звезда "Аншлага".

Артистка перечисляет те моменты, которые ей кажутся нелогичными и несправедливыми в непростой ситуации. Она сочувствует гражданам, на плечи которых легли тяготы вынужденного отпуска. Особенно возмущает артистку то, что иностранные вакцины в России не достать.

"Вакцину от других производителей так и не пускают, а значит лишают часть населения свободы выбора! Метро продолжит работу. Поэтому я назвала эти меры "недоЛОКДАУН" и по-моему, когда хотят спасти любой ценой, политические амбиции уходят на второй план! Люди готовы платить деньги за эти импортные вакцины, так дайте им такую возможность, а деньги эти пустите на постройку новых корпусов больниц или на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями!" — выражает своё мнение юмористка.

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