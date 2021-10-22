Гордон о поцелуе Собчак и Ивлеевой: "Жутчайший драматизм"

Правозащитница Екатерина Гордон высказалась по поводу откровенного поцелуя Ксении Собчак и Насти Ивлеевой. Юрист считает, что Собчак с помощью эпатажа пытается перебить информационный повод со смертельны ДТП в Сочи.

Катя Гордон прокомментировала жаркий поцелуй двух блондинок на шоу "Королевские кобры".

Правозащитница увидела в этом поцелуе "жутчайший драматизм".

"Ненужные отчаянные брошенные женщины, которые пытаются привлечь сиюминутное ускользающее от них внимание аудитории. Это жуть", — сказала Гордон в своём Instagram-аккаунте.

Екатерина отметила особую страсть Собчак к поцелуям, которая ранее уже отличилась лобзаниями с Тиной Канделаки.

"Собчак вообще, мне кажется, ходит по улицам, ища с кем бы ей совершить очередной засос. Если встретите её на улице, обходите стороной. Это как-то уже странно", — говорит экс-супруга Александра Гордона.

Адвокат предположила, что таким поведением Собчак пытается отвлечь публику от другого скандала.

"Понятно, что нужно перебить информационный повод с аварией в которой погибла женщина на секундочку, — отметила Гордон.

Екатерина припомнила эпатажное появление на светском мероприятии Филиппа Киркорова с Давидом Манукяном. Она назвала подобный эпатаж "маркером дна".

При этом Гордон уверена, что так проявляются "посмертные конвульсии" отечественного шоу-бизнеса.

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