Режиссёр Никита Михалков отметил свой 76-й день рождения. Социальные сети пестрят поздравлениями в адрес прославленного деятеля кино. Младшая дочь обладателя Оскара Надежда поделилась высокохудожественным снимком из семейного архива.
Даже фотографии в семье режиссёра выглядят как кадр из шедеврального фильма.
На снимке, который разместила Надежда Михалкова в своём Instagram, кинодеятелю чуть больше сорока лет.
С фотографии на нас смотрит крепкий мужчина с чёрными как смоль усами.
Михалков прижимает к голому торсу крошечную дочку. Снимок датируется примерно 1987 годом.
"Эта фотография очень точно передаёт наши отношения. Держишь крепко, но нежно, а я не сопротивляюсь, но на всякий случай морщусь. Пап, с днём рождения. Будь с нами и будь здоров. P. s @anikiti4na посмотри какие ножки у меня уже с детства были", — написала Надежда в своём посте.
Подписчики присоединились к поздравлениям мэтра отечественного кинематографа.
"С днём рождения, Никита Сергеевич! Вы — гордость нации! Все ваши фильмы и роли — до мурашек. Да хранит Вас Бог", — пишут в сети.
У Михалкова четверо детей от разных браков, 11 внуков и один правнук.
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