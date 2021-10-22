В сети обсуждают фото Никиты Михалкова с новорождённой дочкой

Режиссёр Никита Михалков отметил свой 76-й день рождения. Социальные сети пестрят поздравлениями в адрес прославленного деятеля кино. Младшая дочь обладателя Оскара Надежда поделилась высокохудожественным снимком из семейного архива.

Никита Михалков

Даже фотографии в семье режиссёра выглядят как кадр из шедеврального фильма.

На снимке, который разместила Надежда Михалкова в своём Instagram, кинодеятелю чуть больше сорока лет.

С фотографии на нас смотрит крепкий мужчина с чёрными как смоль усами.

Михалков прижимает к голому торсу крошечную дочку. Снимок датируется примерно 1987 годом.

"Эта фотография очень точно передаёт наши отношения. Держишь крепко, но нежно, а я не сопротивляюсь, но на всякий случай морщусь. Пап, с днём рождения. Будь с нами и будь здоров. P. s @anikiti4na посмотри какие ножки у меня уже с детства были", — написала Надежда в своём посте.

Подписчики присоединились к поздравлениям мэтра отечественного кинематографа.

"С днём рождения, Никита Сергеевич! Вы — гордость нации! Все ваши фильмы и роли — до мурашек. Да хранит Вас Бог", — пишут в сети.

У Михалкова четверо детей от разных браков, 11 внуков и один правнук.

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