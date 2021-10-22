Собчак и Ивлееву могут привлечь к ответственности

Против Собчак и Ивлеевой могут возбудить дело за пропаганду ЛГБТ. Звёзды слились в нескромном поцелуе на сцене шоу "Королевские кобры". За это им грозит штраф и блокировка канала на YouTube.

Адвокат Андрей Алешкин в беседе с "Комсомольской правдой" объяснил, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, действия знаменитостей можно рассматривать как нарушение закона.

"Пропаганда ЛГБТ, сопряженная с распространением в интернете, по статье КоАП наказывается штрафом от 50 до 100 тысяч рублей. И Собчак, и Ивлеева — персоны очень популярные, за ними следят миллионы пользователей, и взрослых, и очень юных. Соответственно, данный провокационный контент свободно могли увидеть дети до 18 и даже до 16 лет, которые захотят повторить подобный эпатаж", — цитирует слова юриста "КП".

Андрей Алешкин отметил, что правоохранительные органы вправе стать инициаторами административного дела, не дожидаясь жалоб со стороны зрителей.

Адвокат считает, что у Ивлеевой могут возникнуть проблемы и из-за самого шоу, в котором танцуют переодетые мужчины.

"Если в этом сценическом действе ведомство обнаружит признаки пропаганды гей-культуры, канал Ивлеевой на видеохостинге скорее всего заблокируют", — сказал Алешкин.

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