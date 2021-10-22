Фанаты певицы и коллеги по сцене остались в лёгком и приятном шоке от резкой смены имиджа Ларисы Долиной. Много лет она была блондинкой и вдруг решила радикально поменять цвет волос. Фолловеры оценили её новый образ как "огненная леди".
Кроме того, что Долина предпочла стать жгучей брюнеткой, она поменяла причёску. Длинные локоны превратились в дерзкое каре.
Под опубликованным постом в Instagram-аккаунте звезды тут же "активизировались" поклонники. Многие похвалили 66-летнюю певицу за яркий образ.
"Супер, вам давно пора было вернуться к этому цвету!", — написал один из фанатов.
"О Боги, какие ноги", — оценила valeriya.
Но, естественно, нашлись и те, кто скептически отнёсся к переменам во внешности Долиной.
"Мне больше блонд нравится и длинные волосы", — написал фолловер.
"Это же не вы…, — возмутилась подписчица.
Сама же звезда ничего глубокомысленного в шапке поста не написала. А просто поблагодарила стилистов и фотографов за новый образ.
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