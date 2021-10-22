Фанаты не узнали в брюнетке Долину: "О боги, какие ноги"

Фанаты певицы и коллеги по сцене остались в лёгком и приятном шоке от резкой смены имиджа Ларисы Долиной. Много лет она была блондинкой и вдруг решила радикально поменять цвет волос. Фолловеры оценили её новый образ как "огненная леди".

Кроме того, что Долина предпочла стать жгучей брюнеткой, она поменяла причёску. Длинные локоны превратились в дерзкое каре.

Под опубликованным постом в Instagram-аккаунте звезды тут же "активизировались" поклонники. Многие похвалили 66-летнюю певицу за яркий образ.

"Супер, вам давно пора было вернуться к этому цвету!", — написал один из фанатов. "О Боги, какие ноги", — оценила valeriya.

Но, естественно, нашлись и те, кто скептически отнёсся к переменам во внешности Долиной.

"Мне больше блонд нравится и длинные волосы", — написал фолловер. "Это же не вы…, — возмутилась подписчица.

Сама же звезда ничего глубокомысленного в шапке поста не написала. А просто поблагодарила стилистов и фотографов за новый образ.

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