Солист музыкального коллектива "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок избил зрителя, уснувшего в зале во время выступления группы. Инцидент произошёл на концерте в Полтаве.
Как сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на свидетельства очевидцев, его вывело из себя то, что зритель задремал на концерте белорусской группы.
Солист коллектива велел сонному зрителю выйти на сцену. В руках у мужчины была гитара.
Михалок потребовал, чтобы вышедший на сцену показал билет. Тот попытался откупиться от музыканта деньгами.
"Ты пришёл сюда на нелюбимого артиста? Чё ты мне деньги суешь? У тебя билет есть? Что ты дрожишь?" — спрашивает солист популярной группы.
Поведение мужчины вывело из себя артиста. Он сильно ударил зрителя головой. Лидер группы "Ляпис Трубецкой" хотел продолжить потасовку в зале, однако его вовремя остановила охрана.
Видео с инцидентом активно множится в сети.
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