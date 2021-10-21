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Лидер группы "Ляпис Трубецкой" отправил сонного зрителя в нокаут

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Солист музыкального коллектива "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок избил зрителя, уснувшего в зале во время выступления группы. Инцидент произошёл на концерте в Полтаве.

Лидер группы "Ляпис Трубецкой" отправил сонного зрителя в нокаут

Как сообщает "Комсомольская правда", ссылаясь на свидетельства очевидцев, его вывело из себя то, что зритель задремал на концерте белорусской группы.

Солист коллектива велел сонному зрителю выйти на сцену. В руках у мужчины была гитара.

Михалок потребовал, чтобы вышедший на сцену показал билет. Тот попытался откупиться от музыканта деньгами.

"Ты пришёл сюда на нелюбимого артиста? Чё ты мне деньги суешь? У тебя билет есть? Что ты дрожишь?" — спрашивает солист популярной группы.

Поведение мужчины вывело из себя артиста. Он сильно ударил зрителя головой. Лидер группы "Ляпис Трубецкой" хотел продолжить потасовку в зале, однако его вовремя остановила охрана.

Видео с инцидентом активно множится в сети.

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Скандал от Михалюка из Ляписа на концерте в Полтаве
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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