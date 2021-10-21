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Собчак заступилась за оштрафованного Дудя

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксения Собчак высказала свою солидарность Юрию Дудю, которого оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Журналистка отметила, что и она испытала нечто подобное, когда в сети заблокировали её интервью с Андреем Макаревичем.

Собчак заступилась за оштрафованного Дудя

Звезда ТВ и интернета написала пост поддержки Юрию Дудю.

"Наркотики — зло. Не употребляйте их". Такая плашка висела в выпусках Дудя с Ивангаем и с Моргенштерном. Похожая плашка висела в моем интервью 2019 года с Макаревичем, про которое этим летом вдруг резко вспомнили и с н**** заблокировали на территории России", — написала Собчак в своём Instagram-аккаунте.

Журналистка считает, что обвинения "Лиги безопасного интернета” — это разные способы воздействия на независимых журналистов.

"Больше всего умилило заявление, что, по мнению экспертов, предупреждающий текст не только не снимает с журналиста ответственности, а напротив, "еще больше привлекает внимание зрителей к наркотикам". Это б**** занавес", — пишет знаменитость в своём микроблоге.

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Дудь, наркотики и Моргенштерн. Журналиста судят за пропаганду запрещенных веществ в интернете
Автор: Елена Былкина
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