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Алибасов снова пристаёт к рабочему люду на улицах столицы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер группы "На-На" вышел в народ. Бари Алибасову, похоже, не сидится дома. Главный "нанаец" страны ищет себе друзей среди рабочего класса Москвы. Особенно влечёт шоумена к дорожным работникам и коммунальщикам.

Бари Алибасов в компании коммунальщиков
Бари Алибасов в компании коммунальщиков

После всех злоключений, которые происходили с продюсером. Бари Алибасов поправился. Звезда шоу-бизнеса активен как никогда. Почему-то знаменитость потянуло к простому народу.

Алибасов ходит по улицам столицы и привлекает к себе внимание трудящихся.

В Instagram-аккаунте шоумена появилось видео, на котором он проник в центр женского коллектива уличных уборщиков.

Женщины в дорожной униформе приняли Бари Каримовича в свои ряды с распростёртыми объятиями. Труженицы собрались вместе, чтобы сделать с лидером группы "На-На" памятный снимок.

Контент Алибасова в последнее время состоит именно из прогулок по Москве. Артист то даёт указания водителям спецтехники, то "впадает в детство" на игровых площадках столицы.

Подписчики "нанайца" оценили его взаимную любовь к трудовому народу

"Здорово!!! Вот смотрю видео, какие женщины счастливые. Такого человека встретили";

"Гений ближе к народу";

"Ух ты, Бари Каримович, в какой малине оказался";

"Встреча с поклонниками удалась". — комментируют видео Алибасова в сети.

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Автор: Елена Былкина
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