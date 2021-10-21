Симоньян обрушилась с обвинениями на орденоносца Шукшину

Главный редактор RT Маргарита Симоньян разразилась гневной речью, намекая на вредные агитации антипрививочницы Марии Шукшиной.

Симоньян объяснила, что ситуация с коронавирусом в России приобретает поистине угрожающие масштабы.

"В России от ковида начали умирать дети. Серьезно так начали умирать. Массово. В детских больницах в регионах спешно открываются дополнительные детские ковидарии. Дети лежат на кислороде. Кислород спасает не всегда", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

В своём посте Симоньян упомянула некую награждённую личность.

"Ну, вот, допрыгались. Дослушались получательницу медали ордена за Заслуги перед Отечеством и таких же, как она, именитых медиков. Досомневались", — негодует Маргарита.

В августе этого года Марии Шукшиной торжественно вручили орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Артистка даже на церемонии награждения высказала своё недовольство происходящим в стране.

Шукшина не раз высказывалась против вакцинации, поэтому интернет-пользователи решили, что речь в гневных речах Симоньян идёт именно о заслуженной артистке РФ.

"Этого ждали, идиоты?" — вопрошает телеведущая, обращая внимание на смертельную опасность для детей.

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