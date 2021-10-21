Ольга Бузова призналась, по кому страдала: "В моё сердечко больше не влезут"

Телезвезда и певица Ольга Бузова поделилась своими переживаниями из-за развода с Дмитрием Тарасовым. По её словам, это был "сильный удар", от которого она оправилась не сразу. Долгое время Бузова никак не комментировала разрыв с футболистом.

По словам звезды, для неё были невыносимы даже малейшие упоминания об экс-супруге. Но теперь она "отошла" от страданий и нашла в себе силы забыть предательство.

"Я очень долго страдала. Больше года. Потому что очень сильно любила его. Да, я всех своих мужчин любила очень сильно. Я каждый раз люблю как в последний раз. Вот каждый раз мне кажется, что больше в моё сердечко никто не залезет, — цитирует звезду StarHit.

Сложно дался для певицы и период, когда стало известно о том, что Тарасов вновь женится. С известным футболистом Ольга развелась пять лет назад.

"Я хочу замуж. Я поймала себя на этой мысли. И свадьбу хочу. Да, я хочу замуж, я хочу сказки, я хочу быть принцессой", — призналась Бузова.

Однако пока певице в амурных делах не везёт. Звезда мечтает, что рано или поздно встретит "того единственного и идеального". И даже недавно примеряла на себя роль мамы.

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