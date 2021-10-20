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Садальский перечислил величайшие заслуги Саакашвили

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Стас Садальский уверен, что Саакашвили был самым лучшим президентом на постсоветском пространстве.

Садальский перечислил величайшие заслуги Саакашвили

Заслуженный артист РСФСР Садальский отметил, что Михаил Саакашвили почти уничтожил коррупцию в стране.

"Начал беспощадно бороться с грузинскими ворами в законе, поводом для отправки в тюрьму, было введение новой уголовной статьи, у воров спрашивали "ты вор"", тот не имеет права по своим уголовным законам, сказать нет, и их стали сажать пачками, многие собрались и переехали в другую страну….наверно не надо писать в какую?" — написал Садальский в своём Instagram-аккаунте.

Артист написал о заслугах бывшего лидера Грузии и на посту губернатора Одесской области. Данную должность Саакашвили занимал всего 18 месяцев.

"Борьба с коррупцией — сменил всю верхушку правоохранительной вертикали в области (таможня, МВД, прокуратура) — уволил 26 районных глав администраций и набрал новых по открытому конкурсу (2,5 тысячи заявок, 522 собеседования)", — написал артист в своём микроблоге.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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