Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Стас Садальский уверен, что Саакашвили был самым лучшим президентом на постсоветском пространстве.
Заслуженный артист РСФСР Садальский отметил, что Михаил Саакашвили почти уничтожил коррупцию в стране.
"Начал беспощадно бороться с грузинскими ворами в законе, поводом для отправки в тюрьму, было введение новой уголовной статьи, у воров спрашивали "ты вор"", тот не имеет права по своим уголовным законам, сказать нет, и их стали сажать пачками, многие собрались и переехали в другую страну….наверно не надо писать в какую?" — написал Садальский в своём Instagram-аккаунте.
Артист написал о заслугах бывшего лидера Грузии и на посту губернатора Одесской области. Данную должность Саакашвили занимал всего 18 месяцев.
"Борьба с коррупцией — сменил всю верхушку правоохранительной вертикали в области (таможня, МВД, прокуратура) — уволил 26 районных глав администраций и набрал новых по открытому конкурсу (2,5 тысячи заявок, 522 собеседования)", — написал артист в своём микроблоге.
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