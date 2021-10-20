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Супруг уезжает от онкобольной Заворотнюк на заработки

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Фигурист Пётр Чернышёв отправляется за границу, чтобы заработать деньги на лечение больной супруги Анастасии Заворотнюк.

Супруг уезжает от онкобольной Заворотнюк на заработки

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" уже третий год пытается победить глиобластому (опухоль мозга).

Актриса лишилась трудоспособности, поэтому все финансовые тяготы, связанные с лечением супруги, легли на плечи звезды фигурного катания.

Как сообщает "Комсомольская правда", Пётр Чернышёв в ближайшие дни покинет страну и отправится в Дубай на заработки.

Поклонники звёздных супругов отмечают, что Чернышёв выглядит уставшим и измождённым. Интернет-пользователям очень жалко мужчину, переживающему за супругу, поэтому его активно поддерживают в Сети.

Фигурист участвует в ледовых шоу Татьяны Навки. Спортсмен неплохо зарабатывает.

Об отъезде команды фигуристов в Дубай рассказала руководитель ледовых проектов Татьяна Навка. В Объединённых Арабских Эмиратах звёзды фигурного катания покажут свой спектакль на льду.

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Счастливые моменты Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышова
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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