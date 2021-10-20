Прохор Шаляпин рассказал о призвании альфонса

Выпускника "Фабрики звёзд" Прохора Шаляпина часто обвиняют в том, что он обогатился за счёт отношений с состоятельными зрелыми женщинами. Артист уверен, что каждый мужчина втайне мечтает получать подарки от богатых дам.

37-летний шоумен считает, что те, кто его критикует, сами были бы не прочь получать презенты от женщин. Нападают на него люди, по мнению Шаляпина, только потому, что им никто ничего не предлагает.

О своей позиции в этом вопросе певец рассказал в YouTube-шоу "Народный опрос". Выпуск шоу был записан ещё до смерти супруги артиста — канадской миллионерши Татьяны Дэвис.

"Быть альфонсом — не самое плохое призвание в жизни. Я за счёт женщины никогда не жил. Я всегда зарабатывал и зарабатываю свои деньги, и они у меня были всегда свои", — объяснил Прохор.

Певец также отметил, что не откажется от подарка, если женщина захочет его одарить.

"И я думаю, что вряд ли кто-то другой откажется. Что за лукавство какое-то дешёвое. Другое дело, когда никто не предлагает. Я говорю: друзья, вы можете меня обвинять в том, что я альфонс, только тогда, когда вам богатая женщина что-то предлагала, и вы отказались — вот тогда принимаются эти претензии", — сказал Шаляпин.

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