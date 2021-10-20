Бузова собирается построить политическую карьеру

Ольга Бузова постоянно расширяет горизонты своей деятельности. Он поёт, занимается фигурным катанием, играет на сцене театра и в кино. Звезда "Дома-2" видит себя также в политике.

Взоры знаменитости устремлены в будущее. Бузова не исключает, что может принести пользу стране, занимаясь политикой. Этой сферой деятельности звезда собирается заняться после того, как реализуется в творческой сфере.

"Всему своё время. Конечно, очень много я могу дать, посоветовать, привнести, в том числе, в образовании. Но всему своё время. Сейчас я живу сценой, телевидением, музыкой, — цитирует слова Ольги "Комсомольская правда".

Сейчас блондинку влечёт театральная карьера и литературное творчества. Ольга хочет получить профессиональное актёрское образование и написать книгу.

"Я чувствую, что мне не хватает школы жизни, что есть навыки, которыми бы я хотела обладать. У меня много планов. Я и книгу ещё хочу написать, и итальянский язык выучить, и фортепиано я занимаюсь, кстати, начала брать уроки, — рассказала поющая ведущая.

Звезда телестройки недавно похвасталась, что получила роль в голливудском фильме. Подробности знаменитость пока держит в секрете.

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