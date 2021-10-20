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Гоген Солнцев женится спустя неделю после развода

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

11 октября Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович официально расторгли союз. Однако в холостяках артист ходил недолго и заявил, что в конце месяца снова женится. Правда, возраст и имя избранницы Солнцев не афиширует.

Гоген Солнцев женится спустя неделю после развода

Солнцев уточнил, что дата свадьбы и место проведения торжества уже определены. Бракосочетание состоится 29 октября в баре на Сретенке.

По словам артиста, гостей ждут сюрпризы, но особенно их должен удивить торт.

"Особой оригинальностью отличается заказанный торт… Ведь он будет из рыбы! Говорят, вкусный, как будущая жизнь новоиспечённой пары", — цитирует организатора торжества StarHit.

Фолловеры артиста буквально обрушились комментариями на 40-летнего Солнцева. Поклонники требуют раскрыть возраст новой возлюбленной. Оно и понятно, предыдущая супруга была старше Гогена на 30 лет. Екатерине Терешкович исполнилось 70. Однако шоумен держит интригу.

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Автор: Екатерина Широкова
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