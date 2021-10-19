Вайкуле рассказала о комендантском часе в Латвии из-за коронавируса

В Латвии объявили локдаун и комендантский час из-за ситуации с COVID-19. Певица Лайма Вайкуле показала опустевшие улицы и объяснила, что передвигаться в стране можно только на велосипеде.

Латвийская певица Лайма Вайкуле опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео.

В ролике исполнительница хита "Эй, моряк, ты слишком долго плавал" крутит педали на велосипеде по опустевшей улице.

"В Риге — комендантский час, поэтому только велики и только до семи. Вакцинируйтесь, друзья, вакцинируйтесь", — сказала певица, уезжая от оператора на двухколёсном транспорте.

Подписчики артистки восприняли её совет в штыки.

"Хорошая затея не нуждается в таком количестве пропаганды!!! А тут прям из каждого утюга! Каждый должен сам принимать решение"; "Очень жаль, что те, кого уважал, видишь с призывом вакцинации. Да как так", — пишут фолловеры под видео Вайкуле.

Поклонники Лаймы восхитились неувядаемой молодостью артистки.

"Прекрасная золотая осень, прекрасная Лайма!"; "Дай Бог вам здоровья. Вы очень прекрасны и в такой экипировке", — писали в сети.

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