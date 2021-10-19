Собчак отправилась за границу, несмотря на повестку в полицию

Как сообщает РЕН-ТВ, Ксения Собчак улетела в Париж, несмотря на то, что телеведущую ждут в Адлере сотрудники ГИБДД, чтобы допросить по факту аварии со смертельным исходом.

Ксения Собчак улетела в рабочую командировку в столицу Франции, однако находится на связи со следствием.

Журналистка — женщина деловая и активная. Полёты за границу для знаменитости — часть её работы. Звезда может без проблем передвигаться по Европе, так как предусмотрительно вакцинировалась не только русским "Спутником V", но и американским Johnson & Johnson.

Светскую львицу видели в аэропорту Шереметьево, когда она проходила паспортный контроль. При этом на днях у звезды должна была состояться беседа в Адлере с сотрудниками ГИБДД по факту аварии. Есть предположение, что Собчак поговорит с представителями органами следствия с помощью видеосвязи.

Следственные действия с телеведущей ранее пришлось перенести из-за плохого самочувствия звезды.

Напомним, что авария произошла на Краснополянском шоссе в Сочи. После корпоратива знаменитость ехала на такси. Водитель на "Мерседесе" выехал на встречную полосу и столкнулся с "Фольксфагеном". 35-летняя пассажирка авто скончалась на месте до приезда скорой. Водитель и вторая пассажирка получили серьёзные травмы.

Ксения Собчак при лобовом столкновении автомобилей получила сотрясение мозга.

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