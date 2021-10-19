Собчак отчитали за нестриженные ногти сына

Ксения Собчак поделилась забавным диалогом с сыном, а подписчики дружно ужаснулись ногтям четырёхлетнего наследника звезды.

Сын Ксении Собчак Платон

Собчак опубликовала в своём Instagram фотографию сына Платона. Мальчик закрыл на фото лицо руками.

— Мама, а почему так быстро опять холодно? — Потому что это Родина, сынок! — подписала снимок журналистка.

Строгим подписчикам Собчак показалось, что мать давно не стригла ребёнку ногти. Это стало поводом для нападок на журналистку.

"Мама вся ухоженная, а ребёнок с длиннющими ногтями"; "Блин, думала что только я забываю стричь ногти детям, но нет"; "Зашла почитать комментарии про нестриженые ногти"; "Кто ещё дое*** до платоновых ногтей?" — писали фолловеры под постом Собчак.

Впрочем, нашлись те, кто заступился за звезду.

"Люди, которые пишут про ногти, вы совсем?? Вы хоть раз стригли ногти ребёнку? Иногда получается реально по одному ногтю в день стричь, потому что больше не даётся, а если учесть скорость их роста, то можно сказать, что ребёнок без отросших ногтей — очень редкое явление", — объяснила негодующим "яжматерям" одна из подписчиц телеведущей.

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