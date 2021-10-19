Дочь Заворотнюк объяснила, как пережить смерть родного человека

Тяжёлая болезнь Анастасии Заворотнюк подкосила моральные силы её дочери Анны. Девушка впала в глубокую депрессию и обратилась за помощью к профессиональным психологам. При этом наследница артистки делится своими переживаниями с подписчиками.

Анна Заворотнюк охотно общается со своей интернет-аудиторией. 25-летняя дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" говорит с фолловерами на разные темы, избегая, однако, вопросов о здоровье мамы, у которой диагностировали онкологию.

Анна затрагивает в своих беседах мировоззренческие темы. Девушка тонко чувствует боль других, так как сама склонна к душевным терзаниям.

"Мне уже гораздо лучше, чем было, это факт. Я думаю, что я на пути к выздоровлению", — объяснила Анна в своём Instagram-аккаунте.

Дочь артистки отметила, что процесс исцеление от душевных травм занимает немало времени.

Анна объяснила, что смерть родного человека нельзя забыть или отпустить. При потере близкого, по мнению девушки, придётся просто научиться жить с этим.

"Всегда будет болеть", — поделилась с подписчиками мыслями Анна.

Фолловеры стали размышлять, есть ли у наследницы Анастасии Заворотнюк тяжёлый опыт потери близких людей. Вспомнили, что в 2014 году она потеряла дедушку, поэтому не понаслышке знает о проблеме.

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