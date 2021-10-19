Больная COVID-19 Гузеева пожаловалась на "жёсткий вирус"

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева обратилась к поклонникам из больницы в Коммунарке. Звезда ТВ призналась, что ей придётся всему учиться заново.

Лариса Гузеева ведёт счёт непростым дням, которые ей приходится проводить в "ковидной" больнице. Знаменитость отмечает, что в мире всё идёт своим чередом, пока она борется с опасной болезнью.

"Ничего не изменилось за эти три недели — мир не остановился — жизнь для всех идёт в обычном режиме. И всегда так будет", — написала знаменитость в своём Instagram-аккаунте.

Артистка, изолированная от внешнего мира в больничной палате, почувствовала себя одинокой.

"Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела всё, что было до. Буду учиться всему заново — вирус жестокий. Слава Богу за всё", — поделилась своими мыслями телеведущая.

Гузеева сопроводила свой пост печальным снимком, на котором она дремлет, сидя на стуле.

Звезду подержали коллеги и другие подписчики.

"Всё будет хорошо!" — написала Роза Сябитова. "Мы все с тобой", — подбодрила подругу Алика Смехова. "Очень за Вас переживали, дай вам Бог здоровья! Выздоравливайте, пожалуйста", — писали поклонники артистки.

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