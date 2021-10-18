Рената Литвинова предстала в странном наряде: "Образ сумасшедшей женщины"

Эпатажная актриса Рената Литвинова появилась на публике в пугающем образе. Поклонники умоляют актрису не шокировать их такими нарядами.

Рената Литвинова

Ренату Литвинову называют инфернальной женщиной. Она умеет притягивать к себе внимание, одеваясь словно дама из прошлого. На этот раз артистка шагнула чересчур вглубь веков, так как предстала перед аудиторией в немыслимых сапогах, похожих на обувь рыцарей тевтонского ордена.

Сапоги Литвиновой показались её подписчикам странными и пугающими. Дополняли немыслимую обувь странный бесформенный костюм с камуфляжным рисунком.

"Это даже не образ, это моя концепция @pusspussmag @balenciaga soon….(backstage)" — написала Литвинова под снимками в своём Instagram-аккаунте.

Рената Литвинова

Поклонники актрисы, которые привыкли видеть своего кумира в изящных женственных нарядах, оставляли под постом звезды комментарии, полные ужаса и растерянности.

"Рената, дорогая! Подскажите пожалуйста! Так они из кожи в итоге или мучиться и носить на себе металл?"; "Я в шоке, потеряла весь шарм, образ сумасшедшей женщины"; "Орудие средневековых пыток"; "Жанна Д'Арк модного фронта"; "Умоляю, выразите хоть парой слов эту свою концепцию? Возможно, это и правда несёт в себе какой-то смысл и даже красоту, а мы тут просто интеллектуально тужимся-тужимся", — писали интернет-пользователи

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