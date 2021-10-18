EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Синоптик рассказал о снеге в течение текущей недели в Москве
Иммунолог: "нужна массовая тотальная вакцинация"
Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19
Американские медики выступили против обязательной вакцинации
"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину
Безпалько объяснил свои слова о необходимости "ликвидации Украины"
Украинский актёр набросился на жителя Крыма с ножом
Лавров огласил НАТО ответные меры после высылки дипломатов
Турция может купить российские истребители Cу-35 и Су-57

Рената Литвинова предстала в странном наряде: "Образ сумасшедшей женщины"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Эпатажная актриса Рената Литвинова появилась на публике в пугающем образе. Поклонники умоляют актрису не шокировать их такими нарядами.

Рената Литвинова
Рената Литвинова

Ренату Литвинову называют инфернальной женщиной. Она умеет притягивать к себе внимание, одеваясь словно дама из прошлого. На этот раз артистка шагнула чересчур вглубь веков, так как предстала перед аудиторией в немыслимых сапогах, похожих на обувь рыцарей тевтонского ордена.

Сапоги Литвиновой показались её подписчикам странными и пугающими. Дополняли немыслимую обувь странный бесформенный костюм с камуфляжным рисунком.

"Это даже не образ, это моя концепция @pusspussmag @balenciaga soon….(backstage)" — написала Литвинова под снимками в своём Instagram-аккаунте.

Рената Литвинова
Рената Литвинова

Поклонники актрисы, которые привыкли видеть своего кумира в изящных женственных нарядах, оставляли под постом звезды комментарии, полные ужаса и растерянности.

"Рената, дорогая! Подскажите пожалуйста! Так они из кожи в итоге или мучиться и носить на себе металл?";

"Я в шоке, потеряла весь шарм, образ сумасшедшей женщины";

"Орудие средневековых пыток";

"Жанна Д'Арк модного фронта";

"Умоляю, выразите хоть парой слов эту свою концепцию? Возможно, это и правда несёт в себе какой-то смысл и даже красоту, а мы тут просто интеллектуально тужимся-тужимся", — писали интернет-пользователи

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Историк Моды о Гардеробе Ренаты Литвиновой
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Иммунолог: "нужна массовая тотальная вакцинация"
Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19
Американские медики выступили против обязательной вакцинации
"Газпром" не забронировал допмощности для транзита через Украину
Безпалько объяснил свои слова о необходимости "ликвидации Украины"
Собчак ответила на обвинения в оскорблении чувств верующих
Россия и НАТО разорвали отношения: что дальше
Украинский актёр набросился на жителя Крыма с ножом
Искусственный интеллект определит госномера нарушителей
Лавров огласил НАТО ответные меры после высылки дипломатов
Популярное
Здоровье
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире

Данные, собранные Университетом Джона Хопкинса, доказывают, что вакцины против COVID-19 усугубили ситуацию, заявил аналитик количественных данных из Великобритании Джоэл Смогли

В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина
Политика. Новости и аналитика
"Он никого не пугает": Песков рассказал о "пророческих заявлениях" Путина
Новости Украины
Ллойд Остин заедет в Киев, чтобы сообщить хорошую новость
Мир. Новости мира
После встречи с руководством запрещённой НПО из Белоруссии выслан посол Франции
Василий Амирджанов Путин поддержал дискуссию о самоидентификации Василий Амирджанов Игорь Буккер Закон защищает преступника, а не его жертву Игорь Буккер Ирина Шлионская Как обмануть систему распознавания лиц: всего лишь макияж! Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Что сделает Россия с Украиной при вступлении в НАТО
Мир. Новости мира
Daily Mail: спасибо, Америка! У талибов* теперь есть 48 самолётов
Минтруда установил новые лимиты выплат по больничным с ребёнком
Общество
Минтруда установил новые лимиты выплат по больничным с ребёнком
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников