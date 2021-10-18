Певец Александр Малинин объяснил, что его двадцатилетние дети-двойняшки Фрол и Устинья сами зарабатывают, трудясь официантами в Германии.
Семья артиста проживает в немецком Мюнхене, где его супруга Эмма организовала свой бизнес. Женщина руководит сетью частных клиник и аптек. Сам Александр Малинин разрывается между Россией, Италией и Германией.
Малинин рассказал, что его сын получает профессию оператора, а дочь стала студенткой Лондонской консерватории и уехала из Германии.
"Каждый человек найдёт себе занятие, чтобы не маяться дурью и не уходить в депрессию. Мои дети на каникулах официантами работают", — сказал певец в эфире НТВ.
Наследники Малинина зарабатывают более 100 000 рублей в переводе на российские деньги.
Многие звёзды предпочитают дать отпрыскам "урок труда", приветствуя их стремление к независимости. Так, Леонид Якубович ранее признавался, что его внучка подрабатывает в Москве в заведении общепита за мизерную ставку.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин никого не пытается напугать, говоря о будущем в различных сферах.