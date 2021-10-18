Малышева забавно высказалась о прилёте Пересильд с МКС

Предугадывающая система набора текстов для мобильных телефонов T9 сыграла с Еленой Малышевой злую шутку. Теледоктор хотела выразить свой восторг по поводу возвращения Юлии Пересильд с МКС, а в итоге опубликовала нечто странное.

Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева не оставила без внимания грандиозное событие — прилёт из космоса первого в истории человечества киноэкипажа, состоящего из режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд.

В пост Малышевой вкралась ошибка, вызванная, вероятно, набором текста с помощью системы Т9.

"Первом канале не спали ночь ждали посадки. @1tv Взлёт и посадка — это самое тяжелое. Всё самое страшное происходит на взлёте и посадке. Ну приземления, слава богу, прошло гладко. Все на земле. Как пиво зло нам ленивым и трусливым, что есть люди, которые готовы рисковать. Только они раздвигает границы мира. Только они делают мир бесконечным. Если бы таких людей не было, нас бы не было тоже. Наши на Земле! Земля! Какое счастье, что ты у нас есть!" — написала Малышева в своём аккаунте.

Интернет-пользователей позабавила описка со словами "пиво зло".

Вскоре звезда ТВ исправила свою опечатку, заменив "пиво зло" на "повезло".

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