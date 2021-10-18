Пугачёва порадовалась возвращению Пересильд из космоса

Новость о первом киноэкипаже на МКС не оставила равнодушной Аллу Пугачёву. Примадонна тщательно следила за беспрецедентными событиями в космосе. Певица прокомментировала прилёт актрисы и режиссёра на Землю.

Алла Борисовна не балует подписчиков постами в Instagram. Лишь значимые события удостаиваются внимания народной артистки СССР.

Полёт актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко заинтересовал Примадонну.

Она поприветствовала героическую кинокоманду, которая благополучно вернулась с МКС.

"Ура! С возвращением!" — написала Алла Пугачёва в своём микроблоге, сопроводив пост фотографией актрисы в скафандре.

В семье Примадонны восприняли полёт киноэкипажа в космос как грандиозное событие. Ранее Максим Галкин публиковал кадры со стартом ракеты со съёмочной командой на борту. Шоумен признавался, что они волновались так, будто сами летели или родных отправляли.

Пугачёва ранее высказывалась и о старте ракеты, сопровождая добрые пожелания своей фотографией с Байконура.

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