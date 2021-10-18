Как звёзд поздравили с Днём отца их дети

С новым праздником День отца дети поздравили Максима Галкина, Филиппа Киркорова, Гарика Харламова. Некоторые наследники звёзд с большой выдумкой подошли к поздравлениям, а некоторые поздравили отцов предельно лаконично.

Максим Галкин и Алла Пугачёва с детьми

В третье воскресенье октября в России теперь отмечается День отца. Праздник был учрежден указом президента России от 4 октября 2021 года.

Аккаунты звёзд пестрят поздравлениями с новым праздником.

В Семье Аллы Пугачёвой и Максима Галкина существует трогательная традиция устраивать в праздничные дни маленькие представления. Лиза и Гарри Галкины оригинально поздравили своего знаменитого отца. Сын Галкина зачитал поздравительный рэп, а Лиза адресовала отцу трогательные стихи. Шоумен получил поздравительные открытки и поделки, которые двойняшки смастерили своими руками.

"Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили", — написал супруг Примадонны под видео.

Не отстали от детей Галкина и наследники Филиппа Киркорова. Алла-Виктория и Мартин подарили отцу открытки собственного производства. Дочка короля российской эстрады нарисовала отцу красивую картину с щенком, а сын певца вручил отцу поделку с цветами.

"День отца! Хочу, чтобы чаще появлялись такие праздники… Спасибо, мои любимые @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov. И поздравляю моего любимого папу @bedroskirkorov", — подписал трогательные кадры Филипп.

Ольга Бузова и Филипп Киркоров

Дочка Гарика Харламова и Кристины Асмус Анастасия поздравила отца, серьёзно глядя в камеру. Комик и его наследница, не моргая смотрели в объектив, после чего девочка произнесла лаконичную фразу.

"С Днём отца," — сказала девочка безэмоционально. "Спасибо", — также серьёзно ответил Гарик.

После этого юморист с дочкой рассмеялись.

Гарик Харламов с дочкой Анастасией

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