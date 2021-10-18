Бывшая жена Шаляпина выходит замуж, несмотря на трагедию экс-супруга

Несмотря на трагедию экс-супруга Прохора Шаляпина в связи с кончиной Татьяны Клаудии Девис, Лариса Копенкина не намерена отменять предстоящую свадьбу. И она уже приняла кольцо от жениха стоимостью в три миллиона рублей.

По словам 66-летней экс-супруги Шаляпина, она уже купила свадебное платье, а торжество с депутатом Василием Райским запланировано на 23 октября. Бизнесвумен призналась, что сначала думала об отмене праздника на ближайшее время.

"На семейном совете мы втроём решали, стоит ли проводить торжество, когда у Прохора такое горе. Всё-таки он мне близкий человек, мы расстались мирно и до сих пор с удовольствием общаемся. Он знаком с моим Васей, я успела подружиться с его Таней. Никто и представить не мог, что все закончится так страшно", — цитирует Копенкину StarHit.

В свою очередь, Шаляпин раскритиковал нового избранника Копенкиной. Он считает, что депутат "мутный" и нет никаких доказательств его политического и финансового положения. Однако высказался, что Ларисе "самое время" выходить замуж и пожелал экс-супруге счастья. Но всё же рекомендовал "присмотреться" к Райскому.

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