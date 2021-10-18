Варнава рассказала, почему "перекроила" внешность

По словам Екатерины Варнавы, в школе её травили за "нестандартную внешность". Повзрослев, женщина решила исправить детские комплексы хирургическим путём.

По словам телезвезды, одноклассникам не нравился вес Екатерины, её грудь и длинный нос.

"В детстве — слишком высокая, слишком сутулая, слишком длинный нос, слишком рано выросла грудь, слишком прямые и чёрные волосы. Всё слишком! И чем больше времени проходило, тем больше я себя не любила…" — цитирует Варнаву StarHit.

По словам Екатерины, пластические операции ей помогли полюбить себя. Как отмечает звезда, многие хейтеры ей пишут, что дело в комплексах, а не обществе. А она этого и не отрицает.

"Почему я должна отрицать? Была травма, которая оставила тяжёлый отпечаток. Полжизни я прожила с ощущением, что я во всем "недо-". Но именно благодаря этой травме я там, где я сейчас", — резюмировала Варнава.

По признанию телеведущей, она два раза уменьшала грудь. С шестым размером артистке было неудобно. А вот несмотря на все обвинения, нос и скулы не стала трогать.

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