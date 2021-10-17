"Внешне я на любителя": Бузова объяснила, почему занимается танцами на пилоне

Популярная певица и шоувумен Ольга Бузова уже давно занимается танцами на пилоне. В интервью телеканалу НТВ она объяснила, почему решила включить их в свое расписание.

По словам звезды, многие люди не считают ее привлекательной, а занятия на пилоне как раз помогают поднять самооценку, раскрыть свою красоту и сексуальность. При этом она подчеркнула, что любит наблюдать за собой в зеркале во время танцев.

"Внешне я на любителя, я всегда это говорю", — подчеркнула Бузова.

Она добавила, что занятия танцами на пилоне возвращают ее в "реальную ролевую модель", позволяют развить "женский потенциал".

Ранее в эфире шоу "Вечерний Ургант" Ольга Бузова показала свои упражнения на пилоне, заставив телеведущего смотреть на нее во время танцев. Она отметила, что некоторые движения использует на своих концертах.

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