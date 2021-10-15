Эвелина Блёданс рассказала о музыкальных успехах сына

Телеведущая Эвелина Блёданс способствует тому, чтобы её особенный сын Семён занимался творчеством. Девятилетний мальчик поёт и играет на музыкальных инструментах. У ребёнка есть даже своя группа.

В возрасте шести месяцев Семён получил свой первый контракт на съёмки в рекламе подгузников.

На этом карьера ребёнка с синдромом Дауна не останавливается. Мальчик участвует в инклюзивном дуэте. В пару Семёну подобрали мальчика Валеру, который как две капли воды похож на наследника Эвелины.

Соратник по дуэту пришёл в гости к Семёну. Вместе мальчики ели шарлотку и репетировали свою песню, которые вскоре должны записать.

"Мальчики уже месяц готовятся к студийной записи и скоро это состоится. Я очень волнуюсь, и верю, что с Божьей помощью всё получится. Но, мы поняли, что нам не хватает живых инструментов. Особенно скрипок!!! Пишите мне в личку, если хотите принять участие. Поскольку этот дуэт родился при поддержке неравнодушных людей — он будет поистине народным", — пишет телеведущая в своём Instagram-аккаунте.

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