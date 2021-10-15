Модный эксперт перечислил топовые цвета этой осени

В шоу "Модный приговор" Александр Васильев назвал цвета, которые становятся трендовыми каждой осенью. Благодаря этому классическую одежду в этих цветах можно смело приобретать на несколько лет вперёд.

"Оттенки карамели, бежевые, кэмел осенью всегда в тренде", — отметил историк моды.

Эвелина Хромченко объяснила, эти тона обладают освежающим эффектом, визуально омолаживая женщин.

В модном шоу похвалили также актуальный принт в горох.

Зрелым и крупным дамам посоветовали мелкий рисунок, примерно с копеечную-двухкопеечную монету. Лучше выбирать такой принт на тёмном фоне. Горошек покрупнее выигрышнее смотрится на пышных формах.

Молодым девушкам со стройной фигурой будет к лицу абсолютно любой горох, который актуален во все времена.

"Нине уже далеко за тридцать, но она во всём слушается бабушку: все свободное время она проводит в огороде, а об отношениях с мужчиной и речи быть не может, ведь бабушка его просто не примет. "Да и кто на нее посмотрит, если она ходит в обносках и совершенно не ухаживает за собой?" — задаются вопросом её сестра и подруга. Нина отвечает: "У меня много плюсов: сама веду хозяйство, и вещи покупать мне не надо — друзья отдадут", — гласит подпись к программе в официальном аккаунте шоу.

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