Что известно о матери внебрачного сына Игоря Крутого

Игорь Крутой официально признал своего внебрачного сына — Якова. Музыкант дал уже взрослому наследнику свою фамилию и позаботился о его благосостоянии. Композитор признаёт, что счастлив был обрести сына, который очень похож на него самого.

Игорь Крутой поселил Якова в хорошем доме, подарил ему дорогой автомобиль и вообще принимает самое живое участие в жизни наследника.

Мать Якова перед смертью поведала сыну о том, кто его отец. Все остальные подробности её романа со знаменитостью женщина унесла с собой в могилу.

Крутой предпочитает не говорить о женщине, которая втайне от него родила ребёнка. Известно, что её зовут Ирина Мирошникова. По слухам, с музыкантом женщину познакомила Валентина Толкунова.

В программе "Путь говорят" на Первом канале попытались выяснить подробности давнего романа композитора с простой продавщицей нижнего белья.

Знакомые Ирины отметили, что она была хорошим открытым человеком, которой была чужда жажда наживы.

"Она была абсолютно не меркантильной, никогда ничего не хотела от артистов. Значит, что-то с Игорем у них было", — сказала подруга Мирошниковой в ток-шоу.

Экс-супруг Ирины не одобрил поведение Якова, который забыл о близких после проведения ДНК-теста.

Игорь Крутой не сразу поверил в то, что у него есть внебрачный сын. Он заставил Якова пройти генетическую экспертизу и только после этого принял наследника с распростёртыми объятиями.

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