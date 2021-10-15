Врач рассказал, почему у Пугачёвой появился "вдовий горбик"

Учёный и врач Илья Бурлаковский увидел на снимках Аллы Пугачёвой свидетельство гормональных нарушений.

Илья Бурлаковский специализируется на лечении болей в мышцах и суставах.

Свои профессиональным взглядом медик увидел на фотографиях Примадонны так называемый "вдовий горбик".

"У Аллы Борисовны явно есть нарушения в работе шейного отдела, они видны по перенапряженным трапециевидным мышцам. Кроме того, формируется так называемый "вдовий горбик" — жировые отложения на шее сзади", — цитирует слова Бурлаковского News. ru.

Врач объяснил, что причиной такого жирового отложения чаще всего являются гормональные сбои в организме.

Учёный посоветовал Пугачёвой пройти процедуру по укреплению шейного отдела позвоночника. Он даже выразил готовность лично заняться здоровьем Примадонны.

"Думаю, Алла Пугачева периодически посещает массажистов и остеопатов и эти сеансы приносят временное облегчение. Вероятно, она также страдает от головных болей и головокружений. До моего кабинета Алла Борисовна пока не доехала. Но если приедет, я с удовольствием ей помогу", — пообещал врач.

Бурлаковскому доверяют многие знаменитости. Он работает с хоккеистом Александром Овечкиным, Сергеем Светлаковым, актером Михаилом Пореченковым и другими звёздами.

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