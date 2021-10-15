Ксения Собчак о смертельном ДТП: "Вранья нет"

Ксения Собчак, комментируя страшную аварию в Сочи, объяснила, что подловить её не получится. Журналистка, которую привыкли воспринимать как сильную и неуязвимую личность, предстала слабой женщиной, которая испугалась и растерялась.

Собчак стала гостьей программы Андрея Малахова "Прямой эфир", в котором озвучила мысль, похожую на её статус в Instagram.

"Мир ловил меня, но не поймал", — гласит надпись в микроблоге знаменитости.

В ток-шоу журналистка уверила всех, что найти какие-либо противоречия в её показаниях по делу о ДТП со смертельным исходом не удастся по одной простой причине — она говорит чистую правду.

"Поймать меня не получится, потому что вранья нет. Мне не от чего защищаться", — отметила Собчак.

В непростой период жизни звезды активизировались её недоброжелатели. Все, кто когда-либо обиделся на знаменитость, не упустили случая "бросить камень" в сторону Ксении.

Журналистка показала свою слабую сторону. В критический момент, по её словам, она испугалась и растерялась. К моральному потрясению прибавилось ещё и сотрясение мозга.

Собчак не в первый раз навлекает на себя гнев публики, однако знаменитость умеет выпутываться из передряг.

Звезда объяснила, что пытается помочь пострадавшим в той страшной аварии.

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