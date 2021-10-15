Асмус рассказала, почему не показывает нового кавалера

Российская актриса Кристина Асмус познакомила своего нового возлюбленного с родными. На критику фолловеров, что она не "афиширует" свою личную жизнь, звезда ответила, если она не показывает своего мужчину, не значит, что "его нет".

"Во-первых, с какого это вам кажется, что наличие мужчины — необходимость для женщины? Во-вторых, если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно. Я не показываю свою личную жизнь! А не то, что её нет", — написала актриса в своём Instagram-аккаунте.

Кристина уточнила, что вся семья и близкие друзья познакомились с новым избранником, и никакого "мужика" она искать не будет.

"Вспомните, я ребёнка 5 лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала", — резюмировала Асмус.

Громкий развод Кристины Асмус с российским комиком Гариком Харламовым состоялся в прошлом году. Пара прожила в браке почти восемь лет. Поклонники неоднозначно отреагировали на заявление о разрыве отношений и посчитали, что виной разлада в семье стал скандальный фильм "Текст", в котором Асмус сыграла откровенную роль. А в начале этого октября Харламов появился на публике с новой пассией.

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