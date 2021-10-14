Президент РФ наградил Маслякова почётным орденом

Бессменный ведущий Клуба Весёлых и Находчивых Александр Масляков удостоился высокой награды. Указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени подписал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени основателя и совладельца телевизионного творческого объединения "АМиК" Александра Маслякова.

Указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

"За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Маслякова Александра Васильевича — ведущего программ акционерного общества "Первый канал", город Москва", — цитирует текст документа РИА Новости.

С 1964 года Александр Масляков является бессменным руководителем и ведущим телепередачи "КВН".

Телеведущий является заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. У него уже есть ордена "За заслуги перед Отечеством" IV, III, и II степени. Теперь в копилке его наград появится ещё и орден I степени.

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