Бессменный ведущий Клуба Весёлых и Находчивых Александр Масляков удостоился высокой награды. Указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени подписал Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени основателя и совладельца телевизионного творческого объединения "АМиК" Александра Маслякова.
Указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
"За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Маслякова Александра Васильевича — ведущего программ акционерного общества "Первый канал", город Москва", — цитирует текст документа РИА Новости.
С 1964 года Александр Масляков является бессменным руководителем и ведущим телепередачи "КВН".
Телеведущий является заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. У него уже есть ордена "За заслуги перед Отечеством" IV, III, и II степени. Теперь в копилке его наград появится ещё и орден I степени.
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