EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт оценил популярность турнаправлений, которые откроются 9 ноября
Личный код убрали из паспорта гражданина РФ
СБУ задержала и допросила военнослужащего из ЛНР
Политологи оценили карьерные перспективы Поклонской и возможность её экстрадиции
Эксперт раскритиковал идею лишить россиян права выбрать управляющую компанию
Коллега заступился за Нурмагомедова, пошутившего о дагестанцах и Макрегоре
Курс доллара упал ниже 71,55 рубля
Казахстанский политолог: нельзя внедрять казахский язык, запрещая русский
Заммэра Владимир Ефимов: В течение года в Москве построят три современных завода

Президент РФ наградил Маслякова почётным орденом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бессменный ведущий Клуба Весёлых и Находчивых Александр Масляков удостоился высокой награды. Указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени подписал Владимир Путин.

Президент РФ наградил Маслякова почётным орденом

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени основателя и совладельца телевизионного творческого объединения "АМиК" Александра Маслякова.

Указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

"За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Маслякова Александра Васильевича — ведущего программ акционерного общества "Первый канал", город Москва", — цитирует текст документа РИА Новости.

С 1964 года Александр Масляков является бессменным руководителем и ведущим телепередачи "КВН".

Телеведущий является заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. У него уже есть ордена "За заслуги перед Отечеством" IV, III, и II степени. Теперь в копилке его наград появится ещё и орден I степени.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Масляков раскритиковал шоу Игра на ТНТ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Эксперт оценил популярность турнаправлений, которые откроются 9 ноября
Личный код убрали из паспорта гражданина РФ
Языковые патрули в Казахстане напоминают “мовние патрули” на Украине
СБУ задержала и допросила военнослужащего из ЛНР
Президент РФ наградил Маслякова почётным орденом
Политологи оценили карьерные перспективы Поклонской и возможность её экстрадиции
Эксперт раскритиковал идею лишить россиян права выбрать управляющую компанию
Боня рассказала свой вещий сон о ДТП с Собчак
Чтение книг снижает стресс
Человеческое долголетие: 130 лет не предел, уверяют учёные
Популярное
Российский шоу-бизнес
Пугачёву с трудом узнали на дне рождения дочери Игоря Николаева

Алла Пугачёва рассталась со своими роскошными локонами и предстала в образе, в котором её ещё никогда не видели.

Пугачёву с трудом узнали на дне рождения дочери Игоря Николаева
Переболеют все: признания врачей о вакцинации, масках и "ковиде"
Здоровье
Переболеют все: признания врачей о вакцинации, масках и "ковиде"
Здоровье
Синдром Аарскога-Скотта - редкое генетическое заболевание
Здоровье
Чумаков привёл аргументы об искусственном происхождении COVID-19
Дмитрий Соколов Человеческое долголетие: 130 лет не предел, уверяют учёные Дмитрий Соколов Любовь Степушова Проголосует ли избиратель за Путина в 2024 году Любовь Степушова Игорь Буккер COVID-19: всплывают доказательства подготовки к биовойне Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Покойная супруга Шаляпина оказалась профессором сомнительного колледжа
Здоровье
Симптомы COVID-19, требующие срочного обращения к врачу, назвали медики
Обрушились на девушку матом: в метро Москвы - новый конфликт с мигрантами
Происшествия
Обрушились на девушку матом: в метро Москвы - новый конфликт с мигрантами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников