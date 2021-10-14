Главный редактор RT Маргарита Симоньян наглядно показала, что такое настоящее казачье веселье.
Ранее зажигательный танец в стиле латино продемонстрировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своём Instagram-аккаунте Маргарита Симоньян опубликовала видео, на котором она отплясывает с казаками. Телеведущая одета в короткое синее платье с открытой зоной декольте.
Пару в танце журналистке составил удалой усатый казак в красном кафтане, расшитом серебром, и белой папахе.
"Сегодня — день основания Кубанского казачьего хора, преемника Черноморского Войскового певческого хора, который, в свою очередь, был основан в 1811 году. Спасибо, ридненькие, за 210 лет настоящего казачьего веселья!" — написала Симоньян под видео.
Подписчики главы RT оценили хореографические способности телеведущей.
"Молодец Маргарита, люблю её, вот такие должны быть женщины России";
"И сказать, и станцевать мастерица";
"Обожаю Кубанский хор, очень люблю их творчество, здоровья всем на долгие годы. Маргарита, вы супер!!!" — писали фолловеры.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Алла Пугачёва рассталась со своими роскошными локонами и предстала в образе, в котором её ещё никогда не видели.