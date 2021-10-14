В сети обсуждают зажигательный танец Маргариты Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян наглядно показала, что такое настоящее казачье веселье.

Ранее зажигательный танец в стиле латино продемонстрировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своём Instagram-аккаунте Маргарита Симоньян опубликовала видео, на котором она отплясывает с казаками. Телеведущая одета в короткое синее платье с открытой зоной декольте.

Пару в танце журналистке составил удалой усатый казак в красном кафтане, расшитом серебром, и белой папахе.

"Сегодня — день основания Кубанского казачьего хора, преемника Черноморского Войскового певческого хора, который, в свою очередь, был основан в 1811 году. Спасибо, ридненькие, за 210 лет настоящего казачьего веселья!" — написала Симоньян под видео.

Подписчики главы RT оценили хореографические способности телеведущей.

"Молодец Маргарита, люблю её, вот такие должны быть женщины России"; "И сказать, и станцевать мастерица"; "Обожаю Кубанский хор, очень люблю их творчество, здоровья всем на долгие годы. Маргарита, вы супер!!!" — писали фолловеры.

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