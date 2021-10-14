Бывшая коллега высказалась о больном COVID-19 Леонтьеве

Экс-солистка шоу-балета Валерия Лентьева Ольга Ломова рассказала о том, как артист в ущерб собственному здоровью привык переносить болезни на ногах.

"Вечный любовник и вечный злодей-сердцеед" не привык жаловаться на болезни. Возможно поэтому концертный директор артиста уверяет, что с певцом всё в порядке.

Лишь композитор Игорь Крутой в беседе с подписчиками проговорился о том, что Леонтьев заболел коронавирусной инфекцией.

Экс-солистка его шоу-балета "Опасные связи" Ольга Ломова поведала о трудоголизме Валерия Леонтьева, который ставил работу выше всего остального.

"Он, во-первых, фанат своего дела абсолютный. Сцена — это такой, своего рода, наркотик, который прямо не отпускал Валеру, и, чаще всего, мы могли не особо-то и догадываться, что он, например, простыл — он всегда был на сцене", — цитирует слова Ломовой Пятый канал.

Не помешала ему выступать даже серьёзная травма колена. Он выходил на сцену, превозмогая боль, и исполнял сложные хореографические номера.

"К нему приезжали и врачи, бывало, и делали ему эти уколы, и самостоятельным способом, помню, он делал", — вспоминает танцовщица.

Женщина предполагает, что в ситуации с нынешней болезнью Леонтьев ведёт себя по старой схеме, забывая о себе.

"Я думаю, что он верил, наверное, до последнего, что всё обойдётся — вот как у меня, например. Я же тоже переболела коронавирусом — я даже не поняла, что это был коронавирус. <…> Потом, может быть, ситуация стала ухудшаться", — допускает бывшая коллега певца.

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