Сергей Жуков запаниковал из-за предстоящих "ковидных" ограничений

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков готовится к самому худшему из-за новой волны коронавируса. Он поразмышлял о ближайшем будущем с QR-кодами, отменой концертов и новым локдауном.

Мысли у кумира 90-х очень невесёлые. Сергея Жукова тревожат сообщения о вспышках заболеваемости COVID-19.

"Ну что, ребят, к чему нам всем опять готовиться, как думаете? Снова начали каждый день писать про рекорды по заболевшим короной, по регионам вводят QR-коды, власти сказали наращивать темпы вакцинации, чтобы попытаться остановить очередную волну," — пишет певец в своём Instagram-аккаунте.

Исполнитель хита "А он тебя целует" признаётся, что уже не верит в то, что кошмар с пандемией когда-нибудь закончится.

"Потому что одна волна вроде бы заканчивается, только выдохнули, подрасслабились — ооо здрасьте приехали, всё по новой. Не знаешь к чему готовиться, что планировать. Будут ограничения для концертов, не будут? А для заведений? А дистанционка — будет, не будет? Как на пороховой бочке просто", — интересуется у подписчиков Жуков.

Артист тоскует по тому времени, когда все жили "без масок, кодов и карантинов".

Подписчики разделили с певцом его тревоги.

"Думаю, нам уже пора смириться, другой жизни не будет. К сожалению, всё чаще сценарии голливудских фильмов становятся реальностью", — писали фолловеры под постом музыканта.

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